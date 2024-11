Lo spettacolo di carnevale chiude a spazioteatro la rassegna di teatro ragazzi.

Volge al termine per questa stagione la rassegna di teatro ragazzi organizzata da SpazioTeatro per il terzo anno consecutivo.E vista la coincidenza non poteva che chiudersi con un nuovo spettacolo-festa in occasione del sabato di Carnevale, con la consueta doppia replica alle 16,30 e alle 18,30.Anna Calarco, Mimmo Fiore, Andrea Foti, Massimo Lo Presti, Emanuele Modafferi, coordinati da Domenico Chilà, Valentina De Grazia e Gaetano Tramontana, daranno vita a uno spettacolo interattivo fatto di gag e performance seguito dalla passerella di tutte le maschere presenti fra gli spettatori.“Fools on the rocks”, il titolo scelto per lo spettacolo, richiama da una parte le feste dei folli all’origine del carnevale e allo stesso tempo le performance strampalate degli attori in scena, dall’altra sfrutta lo slang anglosassone – un tormentone col quale prende il via lo spettacolo – per restituire il clima “shakerato e ghiacciato” dei protagonisti.Si raccomanda di prenotare al 339.3223262339.3223262 o inviando una mail entro le ore 12.00 di sabato 1 marzo a info@spazioteatro.net CallSend SMSAdd to SkypeYou’ll need Skype CreditFree via Skype