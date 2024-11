Lo spettacolo live di Aldo, Giovanni e Giacomo a Reggio Calabria

“Miiiiiii!!! Come potete pensare che non veniamo al Sud?!”

Questo è il recentissimo annuncio sulla pagina Facebook ufficiale dell’amato trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo, che lancia così le nuove date del tour al Sud dell’Italia.

Lo spettacolo “The Best Of Aldo, Giovanni e Giacomo Live 2016” nasce per festeggiare il loro 25° anniversario, 25 anni di carriera, all’insegna dell’ironia e della comicità.

La loro festa sarà un grande show, nel quale il trio comico più amato d’Italia che ha coinvolto intere generazioni, ripercorrerà i suoi più grandi successi, tra gli sketch tanto amati dal pubblico e le intramontabili battute.

Tra le date del tour è presente anche una tappa a Reggio Calabria, all’interno dell’importante palazzo dello sport della nostra città, il PalaCalafiore.

L’imperdibile appuntamento è fissato il 19 Maggio 2016: un’occasione unica ed irripetibile per assistere ad un entusiasmante spettacolo live, fatto di sorrisi, di ironia e forse anche un pizzico di nostalgia, per quegli sketch che hanno fatto la storia del trio comico. Come dimenticare ad esempio le gag “La montagna”, “I gemelli” o “Scuola di polizia”?!

Aspettiamo impazienti l’evento live! Appuntamento 19 Maggio 2016, PalaCalafiore con “The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo”.

“Aldo, Giovanni e Giacomo rappresentano uno dei sodalizi artistici più noti e amati della storia dello spettacolo italiano degli ultimi decenni.”