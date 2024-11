Lo Sporting Reggio attende il S. Elia Ravagnese. L. Romeo: ‘Basta passi falsi’

di Nicolino D’Ascoli. Terza giornata di campionato. Comincia questa sera la terza giornata di campionato con un anticipo mozzafiato che vedrà la Soluzione 04 impegnata in casa contro la Polisportiva Futura, punti caldi in palio, l’eventuale perdente si allontanerà di già dalla testa della classifica. Domani sarà poi la volta di una sfida ad alta tensione, l’Antica Abazia di Marino andrà in trasferta a Bagnara per giocare contro gli Amatori Costa Viola, fra le due squadre non corre di certo buon sangue e sicuramente in campo sarà “battaglia sportiva” fino all’ultimo minuto del tempo regolamentare; a seguire il match fra il CS Giare e la Nuova Amatoriale Bovese, entrambe arrivano a questo incontro con il bottino pieno dopo aver vinto nell’ultima giornata di campionato. Le due matricole non si erano mai affrontate prima d’ora in questo torneo e pronosticare un risultato diventa impossibile, roba da veggenti. Domenica invece il S. Rocco Puzzi aspetta in casa l’ ASD Sbarre, chiamata a smuovere la classifica dopo le prime due giornate chiuse a punti zero. Si parla un gran bene di questa neo squadra, evidentemente ancora fatica a trovare i ritmi del campionato, ma alla lunga uscirà fuori. Sul Puzzi nulla da aggiungere, due partite due vittorie, segno di una squadra ancora in piena forma dallo scorso campionato, solida, forte e concentrata. A conclusione della terza giornata il posticipo serale sarà Sporting Reggio – S. Elia Ravagnese, lunedi 18 alle ore 20.45 presso lo stadio comunale di Gallico.Casa Sporting Reggio. Ripartono da un’amara sconfitta i Reggini, quella subita Domenica mattina dalla Bovese. E’ stata una settimana di confronto tra società e giocatori per analizzare la partita ed i motivi della comunque immeritata sconfitta. Nella rifinitura di Mercoledi si potevano scorgere ancora le facce deluse dei calciatori, che si sono allenati duramente ed intensamente per non incappare più negli stessi errori. A fine allenamento abbiamo avvicinato il centrocampista reggino Luca Romeo che è voluto tornare per un’ultima volta sulla gara giocata a Melito : “ A mio avviso a contro la Bovese è mancata senza dubbio la concentrazione, per lo meno ad inizio gara, perché è impossibile subire tre gol nel primo tempo, di cui due fotocopia su lanci lunghi della loro difesa. Credo inoltre che anche la sfortuna abbia svolto la sua parte, prendere un palo sull’ 1 a 0 e sbagliare tantissime occasioni limpide da gol non è normale, per cui da ora in poi dovremo essere più cinici, più cattivi sotto rete”. Il numero 22 dello Sporting prosegue poi sullo stato d’animo suo e dei compagni e sul prossimo incontro : “ Oggi (ieri ndr), a mente lucida e fredda posso tranquillamente affermare che io e tutti i miei compagni siamo assolutamente tranquilli e sereni, la sconfitta ci ha fatto solo nascere una voglia di rivalsa e tirato fuori una grinta pazzesca. Lunedì vogliamo ripagare la dirigenza e la società per tutti gli sforzi compiuti per noi in questi mesi, per questo stasera ci siamo allenati tutti con molta determinazione. Gli avversari quando giocano contro di noi danno sempre il massimo, perché evidentemente sanno che siamo un ottimo organico e che per batterci devono dare sempre il 100%, da lunedi sera anche noi daremo sempre e comunque il 100%”. Prima di lasciarlo andare gli chiediamo un’ultima cosa, se secondo lui partirà titolare contro il Ravagnese : “ Molto diplomaticamente non posso dire altro se non che le scelte le prende solo il mister e noi dobbiamo accettarle sempre. Siamo una squadra, tutti sullo stesso livello, quindi non so ancora se giocherò o meno dal primo minuto, posso soltanto dire che dentro di me ho tantissima voglia di scendere in campo sin dall’inizio e dimostrare che posso fare molto meglio e di più rispetto all’ultima giornata dove mi sentivo un po’ le gambe appesantite. Ho recuperato, sono al meglio della forma e a disposizione della società, vedremo Lunedì sera”.Bisogna aggiungere che il S. Elia Ravagnese arriva da due sconfitte nelle prime due giornate, a causa di un calendario non proprio benevolo nei loro confronti, hanno incontrato primi e secondi classificati dello scorso campionato e adesso se la dovranno vedere con lo Sporting Reggio, finalista provinciale del passato torneo. Certamente vorranno incasellare i primi punti e smuoversi dall’ultimo posto, ma lo Sporting Reggio vorrà solo la vittoria. Dunque sfida serale apertissima a qualunque risultato.