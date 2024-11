Lo Sporting Reggio con le maglie CityNow torna a giocare e vincere.

di Nicolino D’Ascoli. Lo Sporting Reggio torna a giocare e vincere. Appena terminato un importante torneo di calcio a 5 estivo la squadra reggina conquista la prima posizione e si candida per la disputa di un altro campionato di calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5.I ragazzi con la consueta maglia fucsia targata city now, ci mettono cuore e fantasia nel conquistare questo altro traguardo sportivo. I giocatori presenti sono stati Sarica, Paviglianiti, Latella, Eroe, Merenda, Matà, Carnà, Stillitano, Romeo L. che hanno giorno dopo giorno giocato alla grande e vinto il torneo organizzato dal “CAF Ferrante”, in particolar modo dall’ Ing. Giando Foti. Torneo sportivo che ogni estate si svolge nel favoloso campo di Pietrastorta, e dove quest’anno oltre lo Sporting Reggio sono arrivate in finale IPRS, “caf Ferrante” ed i rimbu boys,La finale per il primo posto è stata disputata tra le due suqadre più brave, lo Sporting Reggio ed i IPRS, dove lo Sporting Reggio vincendo per 6 a 3 ha conquistato oltre la prima posizione del torneo, anche la miglior difesa e solo per un gol in meno non ha vinto il miglior attacco con Carnà che si è fermato a quota 10 reti realizzate.A questo punto lo Sporting Reggio può proseguire la sua preparazione e preparare la nuova stagione sportiva da disputare, facendo esordire nuovi ragazzi e nuove persone che hanno voglia di mettersi in gioco.