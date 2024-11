Lo Sporting Reggio crolla, Soluzione 04 in semifinale.

di Nicolino D’Ascoli. Ieri sera si è disputata la prima partita dei quarti playoff valida per il titolo di campione provinciale del torneo di calcio a 11 UISP. A contendersi l’accesso alla semifinale lo Sporting Reggio e la Soluzione 04. Sporting che in virtù del miglior piazzamento in classifica generale nella stagione regolare giocava in casa, presso lo stadio comunale Lopresti di Gallico.La partita. In gare secche come questa, da dentro o fuori c’è sempre poco spazio per i pronostici. Il risultato non è mai scontato. Lo Sporting Reggio scende in campo con una formazione rimaneggiata, causa infortuni, che hanno dovuto irrimediabilmente tener fuori giocatori come Palermo, Pustorino o Giordano, giusto per citarne qualcuno. Formazione tipo, o quasi, per la Soluzione 04. L’inizio dell’incontro e shock, nemmeno 20 secondi e passano in vantaggio gli ospiti che sfruttano una disattenzione della retroguardia reggina. Inizio con handicap per i padroni di casa. Altri 2 minuti e altro gol per la Soluzione 04, dove in ripartenza l’attaccante di Scilla buca la fascia destra dello Sporting e trafigge inesorabilmente un Sarica incolpevole. Si concretizza così la tragedia per i reggini, mentre per la Soluzione 04 sembra tutto molto facile. Lo Sporting non è sul pezzo, la testa è altrove, le gambe pure. La Soluzione 04 ottiene il massimo vantaggio con il minimo sforzo, ma i ragazzi di Scilla con la loro tenacia, la loro determinazione stanno legittimando il risultato. L’attacco di casa è poco incisivo, mister Spadaro opta subito per qualche cambio, passa con la difesa a tre ed inserisce Matà e Mazzei, anche lui non al meglio per problemi alla schiena. La suonata però non cambia, Soluzione che adesso si difende benissimo e Sporting che non trova pertugi utili o tiri da fuori area. Il primo tempo termina così.La ripresa della gara è addirittura monotona, gli ospiti rallentano il ritmo ed i padrone di casa non riescono ad accelerare. Passano 10 minuti è tutto rimane invariato, ormai l’epilogo sembra scritto. Arriva qualche tiro in più da fuori per l’estremo difensore scillese che però controlla senza alcun problema. Le fasce reggine spingono molto, ma con scarsi risultati. La Soluzione 04 sta indirizzando la partita sul binario giusto. Tant’è che in una azione rocambolesca trova la terza rete, non si alza la linea del fuorigioco e a tu per tu l’attaccante ospite non può fallire. 0-3 il parziale. Solo Latella al suo ingresso in campo sprona i compagni e prende la squadra per mano. A 10 minuti dalla fine è in grado di dare una flebile speranza ai tifosi ed alla società realizzando un calcio di rigore. L’impresa sembra impossibile, ma il passivo si è ridotto. Lo Sporting fa molto possesso palla, ma continua a non trovare sbocchi offensivi e nei minuti di recupero crolla, azione di contropiede e poker per la Soluzione 04. Il match termina così, 1-4 e semifinale per Scilla, stagione finita per lo Sporting Reggio.Il commento. Qualcosa è saltato nelle strategie dello Sporting Reggio. La squadra è entrata in campo e dopo pochi secondi per disattenzione subisce la prima rete e non reagisce. La forma fisica non è delle migliori, il nervosismo crescente ha poi complicato il tutto. Una squadra giovane, una società ed una dirigenza giovane non sono state in grado di gestire i playoff di quest’anno. Lo Sporting è stata sempre una squadra ostica in sfide di questo tipo (2 finali in 2 anni), difficile trovare alibi o scuse. La Soluzione 04 ha meritato l’accesso in semifinale, forse il risultato non rispecchia l’andamento della gara, ma gli scillesi volevano passare, volevano vincere e così è stato. Una determinazione ed una voglia degna di chi vuole andare avanti e vincere.