Lo Sporting Reggio spreca tanto, è solo 1 a 1 contro la Soluzione 04

di Nicolino D’Ascoli – Terminata l’ultima giornata del girone di andata del campionato di calcio a 11 UISP, ecco i risultati : Antica Abazia corsara Melito contro il CS Giare, la squadra di Marino vince nettamente per 6 a 1 e si aggiudica il titolo di campione d’inverno con solo vittorie ed un pareggio; La Costa Viola di Bagnara viene invece bloccata sullo 0 a 0 dai ragazzi del S. Elia Ravagnese che rimangono sempre fuori dalla zona Playoff, ma di sole due lunghezze, c’è ancora tutto il ritorno per provare a conquistarli; colpaccio della Ludos Vecchia Miniera che a Motta San Giovanni contro la Polisportiva Futura vince 4 a 1, entrambe le squadre sono in piena zona playoff; vita facile per il S. Rocco Puzzi che aspetta solo l’omologazione della vittoria per 3 a 0 contro la Nuova Amatoriale Bovese che non si è presentata, Puzzi sempre più solo in seconda posizione. Adesso si osserverà una settimana di riposo ed è già cominciato il mercato di riparazione, tutti alla ricerca del colpo grosso per dare un senso alla seconda parte di campionato.Sporting Reggio – Soluzione 04 : 1 – 1 . La partita. L’ultima di andata si chiude con un pareggio fra Sporting Reggio e Soluzione 04. Partono subito in avanti i calciatori di Scilla e si portano immediatamente in vantaggio. A soli tre minuti dall’inizio su calcio d’angolo l’attaccante ospite infila di testa Sarica. Sesto gol subito (su tredici totali) da calcio piazzato per lo Sporting che inspiegabilmente anche questa volta perde le marcature. Inutile a dirsi, ripartono immediatamente i padroni di casa alla ricerca del pari, la partita ora diventa a senso unico con la Soluzione 04 che pensa solo a difendersi. Lo Sporting Reggio spreca due ottime punizioni dal limite e tantissime altre occasioni, ma la più clamorosa arriva dal dischetto, quando Pustorino dagli undici metri spiazza il portiere avversario, ma manda la palla sul palo. Tanta sfortuna.Il secondo tempo è ancora solo di marca Sporting Reggio che con il suo 4-2-fantasia prova in tutti i modi a segnare. Matà spreca due limpide occasioni a tu per tu e colpisce una clamorosa traversa su punizione. Paviglianiti ci prova con tiri da fuori area, ma senza centrare lo specchio. Melanie si invola sulla fascia destra, entra in area di rigore e davanti al portiere non angola il tiro. Passa poco e Merenda trova la rete del pari al ventesimo minuto, cross dalla destra e bella girata del numero 10 in maglia fucsia che supera l’estremo difensore Scillese. Gli ospiti si spingono solo in contropiede trovando il secondo tiro di giornata parato da Sarica. Quando manca ancora mezzo tempo mister Mangano le prova tutte mandando in campo Neri, Federico e Romeo. Putroppo per i reggini nulla da fare, la partita termina uno a uno.Il commento. Nel gioco del calcio non ci si può aggrappare esclusivamente alla fortuna o alla sfortuna, ma è fuor di dubbio che da quattro partite a questa parte gira proprio male allo Sporting Reggio, terzo miglior attacco, ma poche vittorie portate a casa. Non si può parlare nemmeno di crisi di gioco perché i reggini oggettivamente producono un buon calcio. L’unico problema e sicuramente il più grave è il gol vittoria. C’è un girone di ritorno ed un mercato appena iniziato per porre rimedio al problema. La società continuerà su questa strada e cercherà nuovi elementi da integrare al gruppo. La soluzione 04 non poteva chiedere di più, porta a casa un ottimo punto e finisce l’andata in quarta posizione.