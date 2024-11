Lo stile italiano di Luxottica conquista il colosso Google.

di Walter Marino – Continua il binomio USA- made in italy! Google ha appena raggiunto un accordo di collaborazione con Luxottica.E’ di pochi giorni fa l’annuncio da parte dell’AD dell’azienda leader nel campo dell’ottica, Andrea Guerra, di aver iniziato già da un anno la collaborazione con il colosso di mountain view per lo sviluppo della parte estetica del nuovo device.Lo stesso Astro Teller, responsabile di Google per il progetto dei Google Glass, aveva infatti palesato i problemi estetici del progetto confidando appunto in una partnership in grado di risolvere tali ostacoli.“Bisogna convincere le persone a indossare un computer sul loro viso.” Ed è proprio da qui che nasce l’idea della collaborazione con una delle realtà italiane più affermate del pianeta.Dal canto suo Luxottica ha annunciato la formazione di una vera e propria equipe di tecnici che metteranno in gioco tutta l’esperienza e la tecnologia che ha portato in questi anni marchi come Ray-Ban e Oakley ai vertici del mercato.Di fatto l’accordo è stato formulato 10 mesi fa ma ufficializzato solo ieri a fronte di una effettiva concretizzazione del progetto.Sembrava davvero insormontabile il problema “look” per i glass, poco conformi alla moda, troppo scomodi per chi usa altri occhiali e troppo ingombranti per chi non è abituato a indossarli. Giustificato dunque il ritardo della messa in commercio fissata per i primi mesi del 2014, portando dunque all’errore chi supponeva già grosse lacune tecniche per questo futuristico device.Ennesimo punto a favore per il tech made in italy che sembra aver ancora grandi margini di crescita e potenzialità illimitate per il futuro che ormai sembra a portata di mano, o di occhio?@citynow.it