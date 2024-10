Lo stilista calabrese Anton Giulio Grande all’evento moda più glamour dell‘estate

La scorsa settimana si sono tenute a Senigallia due importanti eventi dove hanno visto protagonista per entrambe le serate lo stilista Anton Giulio Grande, la prima in qualità di presidente di giuria del concorso scuole di moda tra le più importanti d’Italia e estero e la seconda come special guest all’evento moda più glamour dell ‘estate ripreso da più televisioni.

Tra Sky, rete 4, Tv moda, tg com e class tv presentato da Jo Squillo, grande amica dello stilista Anton Giulio Grande che come sempre ha fatto la parte del leone con un finale con due modelli e sedici modelle che hanno sfilato gli ultimi abiti delle collezioni sia di pret a porter che di alta moda incantando un pubblico sempre più entusiasta del talento e della sensualità ormai cult dello stile Grande , in un crescendo di frange, ricami, pizzi e plisse’ ormai simboli dello stile di Anton Giulio dai colori rosa, fuxia, rosso e l’immancabile nero con un finale mozzafiato ed emozionante.

Grande soddisfazione da parte dell’organizzazione dell’agenzia Art and work di Sandro Fiorentini che dall’amministrazione comunale per il successo sempre crescente di Anton Giulio Grande. Durante la due giorni a Senigallia lo stilista ha tenuto anche una lezione al Museo Baviera di Senigallia di fronte a tutti gli studenti delle scuole di moda di tutta Italia che partecipavano suscitando consensi ed entusiasmo.