Villa, ecco ‘Al Vicoletto’: salumi, formaggi e piatti tipici per celebrare la tradizione calabrese – FOTO

Villa San Giovanni accoglie una nuova e raffinata location, in Via 2 Settembre. “Al Vicoletto” è il nome del nuovo locale ideato dall’imprenditrice del settore nautico Paola Chilà, che da qualche anno è entrata anche nel mondo della ristorazione con le due attività “Lido Coco Beach” e “Al Vicoletto“.

Un format originale in grado di unire la tradizione culinaria calabrese alle svariate sfumature del gin. Il locale offre una cornice perfetta per serate in compagnia, in cui gli ospiti possono lasciarsi guidare dal barman nella scelta del drink ideale, con una vasta selezione di bottiglie che accontenta anche i palati più esigenti.

“Al Vicoletto“ non è solo un luogo in cui bere bene, ma un’esperienza che unisce buona musica e ottimo cibo. Il menu include una varietà di proposte, dai taglieri di salumi e formaggi selezionati, ai piatti tipici calabresi, fino a serate a tema con hamburger gourmet e fritti di pesce. Non manca la possibilità di fermarsi anche per una pausa pranzo, rendendo il locale un punto di riferimento sia per la cena che per un pasto veloce di qualità.

La funzionalità degli spazi è studiata per garantire il massimo comfort, sia all’interno che all’esterno, assicurando che ogni momento trascorso qui sia un piacere. L’attenzione per i dettagli si riflette non solo nell’ambiente, ma anche nella qualità del servizio. Il personale, sempre disponibile, sarà pronto a soddisfare le richieste dei clienti, con l’obiettivo di offrire un’accoglienza calorosa e prodotti sempre freschi.