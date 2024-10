Ritorna a Locri “Città in bici”, l’appuntamento legato alla “Bandiera Verde”

Ritorna “Città in bici”, l’evento che richiama la passione e l’impegno per città più vivibili, a misura di cittadino e bambino, per una migliore qualità della vita di tutte e di tutti. Per l’occasione verrà consegnata al parco giochi lato sud, la bandiera verde, ottenuta anche quest’anno dal comune locrese.

La bandiera, ritirata per l’edizione 2024 a Fasano dal dottor Roberto Trunfio, coordinatore Bandiera Verde area Locride, è assegnata da parte dei pediatri italiani guidati dal Prof. Italo Farnetani, pediatra di fama internazionale, attraverso “riconoscimenti che premiano la bellezza di un mare cristallino, l’arenile ampio e attrezzato, la sabbia fine e, al primo posto, la sicurezza per i piccoli bagnanti e le loro famiglie” per una spiaggia a misura di bambino.

«La bandiera verde è uno strumento privilegiato di promozione turistica e di importanza sociale e l’1 agosto con le famiglie e i piccoli cittadini, attraverseremo tutto il lungomare cittadino pedalando sulle nuove piste ciclabili, richiamando insieme l’importanza di una mobilità dolce e più sicurezza su due ruote. Le biciclette aiutano a migliorare il volto delle nostre città e la qualità della vita di tutti i giorni; il nostro contributo è quello di diffonderne l’uso e di promuoverne la cultura. Andare in bicicletta – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Domenica Bumbaca – significa migliorare la propria salute, fare educazione civica conoscendo il codice stradale, poter guardarsi intorno e godere del panorama, ma anche combattere l’inquinamento e il traffico automobilistico, principalmente nelle giornate estive».

Giovedì 1 agosto al parco giochi sarà il Sindaco Giuseppe Fontana con l’Amministrazione Comunale a salire sulle due ruote e guidare la pedalata insieme al dottor Trunfio, ai cittadini e a tutte le associazioni presenti.