Locri: ecco i risultati ottenuti con la raccolta e la vendita delle arance del Parco archeologico di Locri Epizefiri.

Il giorno 20 giugno 2014 alle ore 18:30 si terrà una manifestazione promossa dal Museo archeologico nazionale di Locri – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria -in collaborazione con il Sidus Club di Siderno (R.C.) è finalizzata a far conoscere al pubblico i risultati ottenuti con la raccolta e la vendita delle arance del Parco archeologico di Locri Epizefiri effettuata nel periodo natalizio dello scorso anno.Infatti la raccolta fondi ha permesso di effettuare il restauro del piccolo bronzetto raffigurante il dio Marte – rinvenuto in occasione delle indagini condotte dalla Univeristà di Firenze sotto la direzione scientifica della Prof.ssa Lucia Lepore – e di curarne l’esposizione con apposita vetrina nelle sale museali del Complesso museale casino Macrì dedicato alle testimonianze di età romana e tardo-antica del centro di Locri.