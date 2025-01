All’ospedale di Locri, un Open day pediatrico per controlli alle anche e ai reni

Il 16 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 15.00, presso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Spoke di Locri (RC), si terrà un open day dedicato allo screening ecografico delle anche e dei reni.

L’Unità Operativa, con il suo Direttore dott.ssa Mariarosa Calafiore e i colleghi pediatri dott. Vittorio Criaco, dott.ssa Roberta Dominijanni, dott.ssa Rosanna Lia e dott.ssa Taily Rodriguez, spalancherà le porte per effettuare i seguenti servizi, senza necessità di prenotarsi né di avere alcuna prescrizione medica:

Lo screening neonatale completo rappresenta un esame ecografico che viene eseguito sui nuovi nati e serve per diagnosticare precocemente un’anomalia congenita detta lussazione o displasia congenita dell’anca, ed eventuali problematiche dell’apparato urinario neonatale.

“Prosegue, in quest’inizio di nuovo anno, l’impegno della nostra ASP nell’effettuazione degli screening, in questo caso pediatrici, perché costituiscono un diritto per i neonati e un investimento per il sistema sanitario perché bimbi che ricevono una diagnosi precoce eviteranno gravi e costose disabilità e spese assistenziali. In linea generale, i dati che emergeranno da campagne di screening sistematiche costituiscono un patrimonio anche dal punto di vista della ricerca e per questo sono un valore aggiunto per il nostro sistema sanitario”, commenta così la dott.ssa Lucia Di Furia, Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria.