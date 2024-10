Locri ringrazia il dott. Adamo e valuta la proposta per dare merito al suo lavoro

Il dottor Adamo va in pensione e all’ospedale di Locri viene a mancare un punto di riferimento importante.

A nome di tutta l’Amministrazione comunale – afferma il primo cittadino locrese- esprimo un sincero grazie al dottore Adamo per l’elevato impegno professionale profuso in questi anni alla guida del reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva del nostro Ospedale. Adamo con una squadra di qualificati medici e personale paramedico ha salvato tante vite umane e dato certezza e fiducia ai cittadini della Locride. Grazie di cuore per quanto fatto per la collettività della Locride».

Il consiglio comunale valuterà presto la proposta proveniente da centinaia di cittadini di conferire al dottore Adamo l’onorificenza della cittadinanza onoraria quale giusto riconoscimento per il lavoro svolto in tanti anni nella nostra città, lavoro apprezzato da tutti.

«Auspichiamo che il rapporto di collaborazione con il nostro ospedale possa ancora in qualche modo continuare» – continua Calabrese.

Purtroppo anche in questa occasione viene confermata l’incapacità e l’indolenza di chi ha amministrato l’azienda sanitaria provinciale. La messa in quiescenza del dottor Adamo era cosa nota a tutti ma nessuno si è attivato per pianificarne per tempo la necessaria sostituzione. Da ieri un altro reparto senza la giusta guida.