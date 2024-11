L’offerta di FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Italy per le imprese associate Confartigianato

Confartigianato Imprese ha stipulato una convenzione con FCA Italy, la nuova denominazione del Gruppo FIAT, che consente alle imprese associate di acquistare i più richiesti veicoli commerciali della linea FIAT Professional e le autovetture del marchi FIAT, Lancia, Alfa Romeo e Jeep a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Qualche esempio? Gli sconti arrivano fino al 32,5% per lo Scudo Van ed al 29,5% per il Ducato (in tutta la gamma di allestimenti e motorizzazioni), due grandi classici del trasporto leggero, preferiti dalle imprese che vogliono mettere le ruote al proprio business: basti pensare che nel 2014 ne sono stati venduti oltre 134mila esemplari (in salita del 17,3% rispetto al 2013).Per le autovetture, le riduzioni arrivano fino al 23% per l’aggressiva Alfa Romeo Giulietta e per la Lancia Voyager, monovolume per il lavoro e il tempo libero, mentre per la gettonatissima FIAT 500 L Living lo sconto applicato alle imprese socie è del 19%. Tutti i dettagli nella sezione Convenzioni del nostro portale. www.confartigianato.it

Confartigianato Calabria invita tutti gli imprenditori calabresi che hanno interesse ad usufruire della miriade di convenzioni stipulate a favore dei propri soci ad iscriversi subito alla nostra Confederazione rivolgendosi direttamente alle associazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia oppure rivolgendosi ai nostri uffici. Tel 0961746328 – 0961 746347 info@confartigianatocalabria.it

La dirigenza di Confartigianato Calabria, nell’ottica di supportare in questo momento di gravissima crisi tutti gli imprenditori associati o in procinto di farlo, comunicherà settimanalmente una misura esclusiva adottata a favore di coloro i quali hanno scelto o sceglieranno la nostra Confederazione per essere rappresentati.