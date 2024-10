Castore crea una long list per l’assunzione di ‘Operaio Manutentore – Idraulico’

La società di servizi pubblici locali comunica l'indizione di un avviso di selezione per la formazione di una long lista per l'eventuale assunzione di unità di personale

La Castore Servizi Pubblici Locali S.r.l., con riferimento alla posizione di Operaio Manutentore – Idraulico comunica l’indizione di un avviso di Selezione per la formazione di una long list per l’eventuale assunzione a tempo determinato di unità di personale, mediante selezione per titoli e prova pratica.

Il profilo professionale richiesto è:

OPERAIO MANUTENTORE – IDRAULICO

Posizione organizzativa: livello III (CCNL Multiservizi)

Tipologia contratto: tempo determinato fino a 40 ore settimanali

L’avviso di selezione completo è consultabile e scaricabile insieme al modulo di domanda partecipazione sul sito internet della Castore SPL S.r.l. all’indirizzo www.castorespl.it sezione Società Trasparente – Bandi di concorso. Scadenza termini per la presentazione della domanda ore 24:00 del 14 ottobre 2022.