Lorenzo Dascola confermato preparatore atletico.

Si va delineando lo staff tecnico del Bocale Calcio. Dopo la conferma del tecnico Piero Lo Gatto, la società conferma per il terzo anno consecutivo il preparatore atletico Lorenzo Dascola.L’accordo con il presidente Filippo Cogliandro è stato trovato nella mattinata odierna. Durante l’incontro, al quale ha partecipato anche il tecnico Lo Gatto, si è stabilita una ipotetica data inizio della preparazione atletica in vista del prossimo campionato di eccellenza: come lo scorso anno si dovrebbe partire il 4 Agosto presso lo stadio “Campoli” di Bocale.