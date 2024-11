L’orso’ in concerto a Reggio Calabria. Il 21 Aprile al Free Spirits di Punta Pellaro.

di Giacomo Fava – Dopo ripetuti successi nel nord Italia, la band milanese “L’Orso”, parte per la prima volta per un tour al Sud Italia, organizzato da Panico Concerti, che farà tappa a Reggio proprio il 21 di Aprile.Per una Pasquetta alternativa, i giovani musicisti de “L’orso”, Mattia Barro (voce e chitarra), Tommaso Spinelli (basso), Gaia D’arrigo (violino e tastiere) e Giulio Scarano (batteria); si esibiranno sul palco del Free Spirits di Punta Pellaro, che per l’occasione ha organizzato una giornata aperta a tutti per offrire intensi momenti di musica e sport.Forti del loro fanclub reggino, i musicisti quasi tutti del nord Italia, eccetto Gaia originaria proprio dell’altra sponda dello stretto, Messina, hanno ritenuto necessario organizzare un concerto nel capoluogo. Con non poche difficoltà l’agenzia Panico Concerti, è riuscita a trovare l’ospitalità dell’associazione Free Spirits, che con motivato interesse ha accolto la sfida nel portare un gruppo di questa entità a Reggio.Editi da Garrincha Dischi (la stessa del gruppo Lo Stato Sociale, numeri uno in classifica su Itunes con il nuovo singolo “C’eravamo tanto sbagliati”) con due EP e un disco al seguito di discreto successo, i giovani artisti della band hanno calcato la scena di numerosi festival italiani (tra cui il Miami Festival di Milano, lo Sherwood di Padova e l’Home Festival di treviso con Headliner Francesco De Gregori) e percorso migliaia di chilometri in tour negli ultimi anni, riempiendo i club delle grandi città (Magnolia, Milano e il Circolo degli Artisti, Roma).Le contaminazioni del mondo rap sono da qualche tempo sempre più presenti nel progetto: oltre ad essere stati accompagnati da Mecna durante il loro spettacolo a teatro finanziato dal portale di crowdfunding Music Raiser, hanno coinvolto il rapper e showman Pernazza (all’anagrafe Alberto Argentesi) già Coniglio Rapper nel Chiambretti Night attuale membro dei Magellano (Garrincha Dischi) e già membro degli “Ex Otago”. Singolo Mecna: https://www.youtube.com/watch?v=QP0BKsCQWPM Progetto Music Raiser: www.bit.ly/1kYxs7d Video Teatro: www.bit.ly/QnU9nh Con quest’ultimo la collaborazione è stata finalizzata al loro singolo “James Van Der Beek” protagonista della canzone l’omonimo personaggio della famosa serie “Dawson Creek” che recentemente ha scoperto il pezzo a lui dedicato, e attraverso i social ha ringraziato la band per questo “strano” omaggio. Post Facebook James Van Der Beek: www.on.fb.me/1gCWmFBVideo James Van Der Beek: www.bit.ly/1hSM2Fe Lunedì 21 Aprile Free Spirits, Punta Pellaro ore 12.00 inizio concerti ore 15.00Link Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/377358065735678/ Link Video: www.bit.ly/1m9KGeG Facebook L’Orso: https://www.facebook.com/lorsoband, Panico Concerti:https://www.facebook.com/panicoconcerti