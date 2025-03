Reggio, 25 persone deferite per occupazione abusiva e 11 arresti per furto di energia e acqua nel 2025

È senza sosta l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria, sotto la guida del Comandante Zucco, nella lotta all’occupazione abusiva di immobili pubblici. Negli ultimi giorni, a seguito di attività mirate e indagini specifiche, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria sei cittadini per occupazione abusiva di immobile pubblico e quattro per appropriazione indebita di beni mobili registrati e invasione di terreni.

Oltre 25 persone deferite per occupazione abusiva nel 2025

Dal gennaio 2025, l’attività della Polizia Locale ha fatto registrare numeri straordinari: più di 25 persone sono state deferite per occupazione abusiva di immobili o locali commerciali di proprietà del comune o dell’Aterp, e sono stati effettuati 11 arresti in collaborazione con altre forze di polizia, per reati predatori come il furto di energia e acqua nei predetti immobili.

Un controllo costante e diuturno

Tutte le componenti e le specialità del Corpo di Polizia Locale sono coinvolte nell’ampio dispositivo di controllo che mira a combattere l’occupazione abusiva e a tutelare la legalità. L’impegno è costante, con l’obiettivo di garantire che i diritti delle fasce deboli della popolazione, in particolare il diritto alla casa, siano rispettati.

Le attività di controllo proseguiranno senza interruzione

Le operazioni di controllo e di contrasto all’occupazione abusiva continueranno senza sosta, al fine di rispondere alle necessità della comunità e garantire l’effettiva protezione dei diritti degli abitanti, in particolare delle categorie più vulnerabili.