Lotta stile libero, Alampi bronzo assoluto, Rogolino vicinissimo al podio! 

Presso il Pala Fijlkam di Ostia Lido si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di lotta stile libero, la squadra Reggina della Rogolino’s Dream Team con due atleti partecipanti alla competizione ha portato a casa una medaglia di Bronzo con Emanuele Alampi categoria 61kg e sfiorato il podio con Giovanni Rogolino nei 70 kg.

Emanuele Alampi ormai è un nome conosciuto a livello Nazionale della lotta pluricampione Italiano sfodera tutto il suo talento e la sua bravura tattica battendo nettamente tutti i suoi avversari cedendo solo con il vincitore della categoria, riuscendo a conquistare un meritatissimo terzo posto e medaglia di bronzo nella gara Nazionale più difficile dell anno.

Giovanni Rogolino lontano da un pò di tempo dalle competizioni Nazionali sfoggia tutta la sua tenacia e la sua grande forza fisica che lo porta scontrarsi con gli atleti più forti d’Italia, arrivando a sfiorare la medaglia di bronzo concludendo la classifica in quinta posizione magari con un pizzico di fortuna in più staremmo festeggiando un altra medaglia.

Il tecnico e presidente Carmelo Rogolino che ha seguito all’angolo gli atleti in questa difficilissima competizione fa enormi complimenti ai nostri campioni per l’ottima gara svolta, sapendo tutti i sacrifici, il tempo e la passione che dedicano a questo sport dando il massimo sia negli allenamenti , che si svolgono presso il Box Crossfit Reggio Calabria, sia nelle competizioni.