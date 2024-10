Lotto, a Reggio Calabria vinti 22 mila euro con un terno secco

Il Lotto premia la Calabria con una doppietta da 42mila euro complessivi. Come riporta Agipronews, si festeggia a Reggio Calabria con un terno secco (6-7-23 sulla ruota di Roma) da 22.500 euro e a Rende, in provincia di Cosenza, con altri 19.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 243,5 milioni di euro dall’inizio dell’anno.