Love in Reggio life, Falcomatà: “Uno dei migliori spot della nostra città”

In poco più di 48 ore il video del cantante reggino Augusto Favaloro ha già fatto il boom di visualizzazioni: 100mila tra Facebook e Youtube.

Appassionati di musica e semplici curiosi non fanno che parlare del simpatico inno alla provincia di Reggio Calabria. Per una volta ad emergere non sono solamente le bellezze del ‘centro’ ma anche i piccoli borghi, sconosciuti ai più.

Anche il primo cittadino non ha potuto fare a meno di complimentarsi con l’artista attraverso un post facebook, in cui afferma:

“Sto concludendo tutte le riunioni cosi:

Non mi piace il Brasile,

non voglio andare alle Maldive,

non portatemi in Arabia,

voglio stare solo a Reggio Calabria ?

#loveinreggiolife❤ Complimenti Augusto Favaloro: è uno dei migliori spot della nostra città”.

CityNow ha capito sin da subito il grande potenziale del singolo, vero e proprio tormentone dell’estate 2019, ed ha trovato in Augusto Favaloro un alleato per la ‘battaglia’ della promozione del territorio.

Il video ed il montaggio di ‘Love in Reggio life‘ sono interamente prodotti da CityNow.

“Non potevo che scegliere CityNow per questo lavoro. É una realtà che ha sempre esaltato Reggio Calabria. Davide Nucera è stato fondamentale per la realizzazione del video, ho apprezzato tantissimo la professionalità, la creatività e l’umanità dell’intero staff e si è creato fin da subito un bellissimo rapporto”.

