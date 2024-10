Love in Reggio Life, il sindaco Ranuccio: “Trovata geniale. Augusto ti aspetto a Palmi”

E’ il post del giovane sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, apparso sul suo profilo Facebook, dopo aver visto ed apprezzato il nuovo videoclip “Love in Reggio Life” dell’artista reggino Augusto Favaloro.

Un progetto che coinvolge, esalta e valorizza l’intera provincia reggina. Un viaggio tra le bellezze del nostro territorio che tocca le principali località turistiche dalla costa tirrenica e ionica con la ‘Costa Viola’ e quella del ‘Gelsomino’.

Bianco, Bovalino, Gallico, Catona, Locri, Condofuri, Montebello Ionico, Palizzi, Scilla e Bagnara. Tra tutte però la cittadina di Palmi, con la sua Tonnara, è quella che viene decantata meglio. Il ritornello “Tonnara, Tonnara di Palmi”, è già diventato un tormentone in provincia di Reggio Calabria grazie alle oltre 53.522 visualizzazioni ottenute su Facebook e alle oltre 25.000 di YouTube.

Palmi, dunque, vince facile grazie all’invenzione del cantautore reggino Favaloro che ne esalta bellezze e potenzialità. Il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, ai nostri microfoni, commenta il successo di ‘Love in Reggio Life‘:

“Una trovata geniale. Sarò sincero, non conoscevo la sua musica e me ne sono subito innamorato. Love in Reggio Life è uno spot straordinario ed uno strumento di promozione che mette in risalto le nostre bellezze. Il ritornello bacia e valorizza la Tonnara di Palmi e questo non può che renderci orgogliosi. Dopo soli 2 minuti dalla pubblicazione del video sono stati raggiunte 5 mila visualizzazioni quindi immagino che risonanza avrà durante l’estate. Ho condiviso subito il video invitando Augusto a Palmi, alla Tonnara con vista ‘ulivarella’ per offrirgli un aperitivo. Complimenti anche allo staff di CityNow per aver confezionato il lavoro”.