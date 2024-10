Arresto Luca Gallo: il Tribunale del Riesame conferma misura personale e reale

“Se ci va bene con il Tribunale della Libertà il presidente Gallo rientra in possesso delle sue prerogative e delle sue responsabilità e farà quello che avrebbe fatto se non fosse successo quello che è successo. Se non ci va completamente bene, si dovrà contare sull’operato dell’amministratore giudiziario, svolgeremo una funzione di stimolo e sollecitazione“.