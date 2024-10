Parla De Lillo su Gazzetta dello Sport: trattative, iscrizione, bilancio e Luca Gallo

Una lunga ed esaustiva intervista quella rilasciata dal GM De Lillo alla Gazzetta dello Sport. Di seguito tutti i passaggi:

De Lillo rappresentante legale

“Sono il rappresentante legale della Reggina, non solo in Lega. Il ruolo che ricopro mi è stato rinnovato anche dallo stesso amministratore giudiziario. Sono un professionista per conto della Reggina, incarico dato in passato dal presidente Luca Gallo, ma non perchè amico d’infanzia. Gallo ha creduto in me e poi con lui è nata un’amicizia che non rinnego. Adesso il mio ruolo è quello di traghettatore, cercando di fare in modo che i tanti interessati all’acquisizione della Reggina possano confrontarsi con me e con la stessa Perna. Lavoriamo giorno e notte per trasformare gli interessamenti in qualcosa di concreto”.

Reggina in buone mani

“La figura di Gallo è stata sospesa momentaneamente. Quando c’è la nomina dell’amministratore unico da parte dell’avvocato Perna su via libera del Tribunale, passano i poteri e lo stesso professionista sarà il nuovo soggetto a fare da tramite verso la futura proprietà. La Reggina è in buone mani, quelle di Perna, che è molto brava e capace, sta cercando di risolvere tutte le problematiche. La Reggina 1914 non è sotto sequestro, la Reggina come società non ha problemi in questo senso. Acquirenti? Stiamo lavorando e stiamo valutando, la cosa che conta è il bilancio che viene approvato dall’amministratore e poi sarà girato agli interessati. Il Tribunale farà da supervisore su tutto. Ad oggi le trattative sono interlocutorie, un acquirente non compra qualsiasi cosa a scatola chiusa, dopo il bilancio si può dare valore alla societrà. Fondi esteri? Non posso dire nulla, sicuramente la Reggina è appetibile”.