Luca Lotti a Reggio, Marino: ‘Sviluppi di grandissimo rilievo per la città’

Temi politici e le prospettive di sviluppo della città sono stati i principali argomenti al centro della visita dell’onorevole Luca Lotti a Reggio Calabria. Il dirigente nazionale del Partito democratico è stato ricevuto a Palazzo “Corrado Alvaro” sede della Città metropolitana dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dall’assessore alle Politiche comunitarie e Trasporti, Giuseppe Marino e dal vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto.

L’incontro, che si è svolto in un clima cordiale e di fattiva collaborazione, è servito a fare il punto sullo stato d’avanzamento delle questioni politiche di stringente attualità quali il quadro complessivo delle misure attuate dal governo a sostegno degli enti locali in predissesto. Uno spazio di approfondimento è stato inoltre dedicato al tema della ripartenza dei lavori del palazzo di giustizia, per il cui riavvio fu determinante l’impegno dell’onorevole Lotti quando era sottosegretario alla presidenza del consiglio.