Caos Procure, Palamara si difende: 'Non ho inventato io il sistema delle correnti, colpa del 'carrierismo'...'

Caos procure, parla Luca Palamara. Massimo Giletti intervista il Magistrato ex consigliere del CSM che ha generato il panico tra le Procure italiane.

"Sono qui perchè ho il dovere di chiarire. Porto la toga nel cuore ma sento di chiarire la mia posizione. Prima di svolgere funzioni istituzionali di rappresentanza della Magistratura ho iniziato la mia attività come Pubblico Ministero in terra di Calabria , dove si svolge veramente la figura del magistrato. Dopo sono andato a Roma e ho iniziato l'inchiesta famosa di Calciopoli ".

A Non è l’Arena va in scena un altro capitolo sulla verità del pm indagato, le cui chat (60mila pagine) hanno generato uno scandalo che sta travolgendo la magistratura.

"Io male assoluto? Non ho inventato io il sistema delle correnti. Identificare me come il male assoluto è un'operazione che potrebbe far comodo a qualcuno".