Lucano alla sua Riace: ‘La nostra storia non andrà perduta’
Il post di Natale di Domenico Lucano, ex sindaco di Riace lontano dal suo paese: un augurio per un mondo nuovo di amore e fraternità
25 Dicembre 2018 - 14:22 | di Eva Curatola
“In una notte di liberazione dalle miserie, dalle ingiustizie, dalle catene dell’odio, dalle barbarie, dalla disumanità voglio fare a tutti i miei auguri più grandi per un un mondo nuovo di amore e fraternità”.
Ha inizio così il post su facebook di Domenico Lucano, ex Sindaco di Riace che si trova costretto a trascorrere queste festività lontano dalla sua casa e dal suo paese.
“Il vento continuerà a soffiare tra i vicoli abbandonati contaminerà altri luoghi per fare in modo che la storia dei borghi di Riace non vada perduta per sempre. Un giorno ci sarà sempre qualcuno che dirà: ” No, i compagni non si sono dimenticati, guarda laggiù in fondo al corteo quelle bandiere agitate dal vento ” – Gli ideali non moriranno mai”.
Un pensiero che commuove, quello del Sindaco che ha fatto del borgo reggino il “paese dell’accoglienza” che, ad oggi, tutto il mondo conosce. Parole toccanti che non hanno ‘scadenza’. Lucano conclude infatti affermando: “Hasta siempre”.
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