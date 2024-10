Lucano rinviato a giudizio: il processo al via a giugno

Il sindaco di Riace (ad oggi sospeso) Mimmo Lucano, insieme ad altre 26 persone, andrà a processo. Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Locri, Amelia Monteleone, al termine dell’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Locri, nell’ambito dell’inchiesta “Xenia”.

REATI CONTESTATI E RINVIO DEL GIUDIZIO

I reati contestati agli imputati sono: associazione a delinquere, truffa con corrispondente danno patrimoniale per lo Stato per oltre 350.000 euro, abuso d’ufficio, peculato, concussione, frode in pubbliche forniture, falso e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; cosi come riportato da Agi.

Il processo è dunque stato fissato per l’11 giugno prossimo a Locri.