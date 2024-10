Luci sul Parco Aspromonte, Creazzo: “A Gambarie una giornata significativa”

Meno di 48 ore all’evento “Luci sul Parco”, organizzato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte nel suo 25esimo anniversario e che vedrà Gambarie al centro di una giornata ricca di iniziative ludiche, scientifiche, sportive e ricreative.

Ai microfoni di CityNow il Vice Presidente dell’Ente Parco, Domenico Creazzo, in attesa di sabato svela alcuni dettagli dell’evento.

Vice Presidente Creazzo per il 15 giugno avete programmato una grande festa dell’Aspromonte…

“Credo che quella di Gambarie sarà una giornata molto significativa per il Parco dell’Aspromonte e per le sue comunità. Abbiamo pensato di abbinare ai festeggiamenti per il 25esimo anniversario del Parco una serie di iniziative che possano “accendere le luci” sui valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi che rendono unica l’Area Protetta e caratterizzano uno stile di vita salubre e positivo in piena armonia con l’ambiente. Presenteremo inoltre le attività previste nel programma estivo e vi assicuro che sono davvero tante..”

Il programma è ricco, dallo sport all’educazione ambientale, da momenti scientifici alle escursioni insieme alle Guide. Ci dica qualcosa in più…

“Si parte alle 10 con il “bioblitz”, appuntamento organizzato da Federparchi per la campagna di Citizen Science prevista dal progetto europeo Life ASAP, per un’esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul campo di specie aliene che minacciano la biodiversità dell’area protetta. Intorno alle 11 invece apriremo il nuovo Spazio Sport, area che l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ed il Comune di Santo Stefano in Aspromonte hanno deciso di attrezzare nel rinnovato ex piazzale Anas con il “Playground” per il basket, Scacchiera per la Dama, strutture di Mingolf e pista da Skateboard. Queste strutture resteranno fruibili, gratuitamente, per tutta l’estate a turisti ed amanti della montagna che si recheranno nella stagione estiva a Gambarie”.

Avete puntato sul coinvolgimento e la partecipazione di tanti giovani…

“E di tante associazioni che venendo a conoscenza dell’evento hanno deciso di essere presenti, di collaborare affinché sia una giornata al contempo divertente ma anche educativa e formativa. Ci aspettiamo un gran numero di ragazzi che animeranno con il loro brio la giornata e saranno protagonisti di vari tornei ed esibizioni, dalla Dama Vivente al basket, dalla danza alla ginnastica all’aperto. Sarà la loro giornata…saranno i veri protagonisti”.

C’è qualche sorpresa oltre il programma già ufficiale?