“Luci sul parco” verso l’epilogo: il programma dell’evento conclusivo

Quattro escursioni con un’unica destinazione: Bova. La degustazione con la Lestopitta, il piatto tipico dell’Area Greca dell’Aspromonte, lo spettacolo dell’artista Pasquale Caprì, la voglia di stare insieme, tutti: associazioni, escursionisti, appassionati di montagna, turisti.

Si concluderà così, domenica 22 settembre a Bova, il format “Luci sul Parco” che per tre mesi ha caratterizzato con variegate e molteplici iniziative, diversi comuni dell’Aspromonte, coinvolgendo migliaia di persone in attività culturali, escursionistiche, scientifiche, ludiche, sportive e ricreative.

Il format “Luci Sul Parco”, promosso dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte nell’ambito del piano di Marketing turistico e territoriale Por Calabria 2014/2020, ha preso il via il 15 giugno scorso in una autentica giornata di festa a Gambarie in una full immersion di momenti aggregativi tra cui l’apertura del nuovo “Spazio Sport”, rimasto fruibile gratuitamente per tutta l’estate e divenuto presto centro catalizzatore per i giovani e le famiglie, turisti e residenti.

Divertimento si, ma anche sensibilizzazione verso le tematiche legate all’ambiente, ai valori dell’Area Protetta e alla sostenibilità hanno “animato” l’intera stagione estiva programmata dal Parco dell’Aspromonte in collaborazione con le associazioni del territorio, da sempre impegnate nella valorizzazione, anche a fini turistici, della nostra montagna.

L’Ente Parco ha scelto di concludere le iniziative estive domenica a Bova, borgo dalla storia antica e prestigiosa, Bandiera Arancione Touring Club Italiano e che con i suoi luoghi d’arte e cultura farà da cornice ad una giornata a contatto con la Natura.

L’evento del 22 settembre è stato concepito dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e dalle associazioni con una formula particolarmente interessante, anche e soprattutto, per concludere la positiva esperienza di “In cammino nel Parco”, ulteriore piacevole iniziativa escursionistica lanciata questa estate con l’obiettivo di vivere l’Area Protetta nel suo senso più autentico, alla scoperta di luoghi incontaminati.

Nella prima mattinata infatti le associazioni “Amici di Montalto”, “CAI Club Alpino Italiano sez. Aspromonte”, “GEA Gruppo Escursionisti Aspromonte” e “Associazione Guide Ufficiali del Parco” partendo da quattro punti diversi e attraverso percorsi autonomi e caratterizzanti si muoveranno alla volta di Bova dove, giungeranno simultaneamente in un metaforico arrivo comune di un percorso congiunto ormai consolidato e che rinsalda i rapporti tra mondo associazionistico ed escursionistico ed Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il raduno conclusivo avverrà in piazza Roma a Bova dove una degustazione di Lestopitta, tipica frittella di farina e acqua, da gustare rigorosamente calda, sarà intervallata dallo spettacolo del poliedrico artista reggino Pasquale Caprì e dagli interventi istituzionali del Sindaco di Bova, Santo Casile, del vice Presidente del Parco dell’Aspromonte Domenico Creazzo e dei rappresentanti delle Associazioni escursionistiche.

ESCURSIONI PREVISTE:

Gli Amici di Montalto sulla strada Antica per Bova a cura dell’Ass. Amici di Montalto – INFO 333 270 0826;

“Panorami ionici: escursione a Monte Grosso” a cura dell’Ass. Guide Ufficiali Parco INFO 347 470 3582;

“Affaccio sulla Fiumara Amendolea da Bova Marina a Bova” a cura del CAI – INFO 349 692 7193;

Escursione “Chiesetta San Leo-Bova” a cura del GEA – INFO 328 457 7903.

Per una migliore organizzazione dell’evento e delle escursioni, si consiglia di contattare le associazioni di riferimento ai numeri sopra indicati e richiedere le informazioni necessarie a riguardo.

Fonte: Ufficio Stampa Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte