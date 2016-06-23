Luigi Ferraro, lo chef Ambasciatore della buona Calabria che gira il mondo

Partendo dalla Calabria, Luigi Ferraro è diventato un cittadino del mondo. Dopo l’esperienza in Russia, il cuoco nato a Cassano Allo Ionio (CS) è partito alla volta dell’India, dove da gennaio 2016 è lo chef del Sorrento Ristorante del lussuoso Shangri-La Hotel di New Delhi.

Ambasciatore della buona Calabria

Nominato dalla Regione Calabria ‘Ambasciatore della buona Calabria’, Ferraro è rimasto legato alle sue origini, tanto da portare le specialità e prelibatezze calabresi nei ristoranti più pregiati del mondo. Talento naturale e instintivo, Ferraro, ha maturato diverse esperienze (soprattutto all’estero: Sharm el Sheik. Londra, Stoccarda, Bangkok, New York, George Town, San Pietroburgo, Parigi, Mosca ) e ottenuto numerosi riconoscimenti prima del grande salto in India.

La cucina, per lo chef calabrese, ha sempre rappresentato uno “spazio culturale ideale” dove poter creare e sperimentare, dove viaggiare e far viaggiare la sua immaginazione e liberare la sua creatività, non semplicemente il luogo in cui prepara del cibo. Per Ferraro è importante -si legge su YesCalabria.it- la conoscenza e l’applicazione dei diversi procedimenti di cottura e naturalmente visto la sua attenzione per il tutto, predilige le cotture che opprimono meno possibile l’ingrediente.

Lo chef a New Delhi

A Delhi, lo chef Ferraro insieme alla sua brigata di cucina propone una cucina basata sui prodotti delle pregevolezze italiane, ma soprattutto sulle eccellenze del sud Italia. Il rilievo internazionale assunto dallo chef calabrese è confermato dai diversi eventi e cene organizzate in giro per il mondo, ad esempio il “Dinner Gala del Festival di Sanremo” nel 2014 e la cena di Gala a Expo Milano 2015 nel padiglione Italia, per la settimana del protagonismo calabrese.

Non sono mancate le apparizioni televisive, nelle trasmissioni Rai e Mediaset, è anche l’avventura nel campo dell’editoria. “Calabria in tutti i sensi. Un viaggio con Luigi Ferraro”, è infatti il libro scritto grazie alla collaborazione con il grande fotografo Riccardo Marcialis. Un escalation di soddisfazioni e riconoscimenti per lo chef calabrese, orgoglio di una intera regione ed esempio concreto di come passione e talento possano portare molto lontano…