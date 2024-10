La Pallacanestro Viola espugna il PalaLumaka e chiude imbattuta la prima fase

Una sfida tra due squadre di alta classifica, con molti protagonisti reggini purosangue all’interno dei due roster. La Lumaka di Giovanni Rugolo e Luca Laganà non si risparmierà al cospetto della Pallacanestro Viola di Viglianisi e compagni.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Rugolo. Sebrek risponde da tre. (2-3). Ouedraogo in sottomano realizza. Sebrek da sotto per il +5. Ripepi subisce fallo, e ne mette uno su due. Barrile penetra per il +6 neroarancio. (3-9). Sebrek subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Molti errori da parte di entrambe le compagini. 3 a 11 a 3:14 dal termine. Rugolo subisce fallo, dalla lunetta fa 1/2. Rugolo dalla distanza mette una tripla. 7-11. Laganà su rimbalzo offensivo subisce fallo, fa 1 su 2 dalla lunetta. (8-11). Rugolo subisce fallo, fa su 2/2. (10-11). Lumaka realizza per il sorpasso. Suraci subisce fallo, mette uno su due per il pareggio a 37 secondi dalla fine.. Tripla di Luca Laganà per il 15 a 12 dei padroni di casa.

SECONDO QUARTO

Rugolo realizza da tre. Laganà segna, risponde Viglianisi. (20-14). Viglianisi realizza nuovamente. Lumaka guadagna la lunetta, ne mette solo uno. (21-16). Ozolins subisce fallo, realizza entrambi i liberi. (21-18). G. Romeo subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Tripla di Ouro Bagna a 4:30 da giocare. G. Romeo subisce fallo, sbaglia entrambi. Sebrek piazza la tripla del sorpasso della Viola. Rugolo in coast to coast segna e prende un libero che realizza. (26-24). Sebrek contro-sorpasso con una tripla micidiale. Ne mette un’altra che vale il +4. F.Romeo penetra e segna. Centofanti subisce fallo, realizza entrambi i liberi ad un minuto dalla fine. Laganà piazza la tripla del -1. Viglianisi subisce fallo, mette entrambi i liberi per il 31 a 34, si va su questo punteggio all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO

Pandolfi realizza in sospensione. G. Romeo subisce fallo ne realizzo uno (32-36). G. Romeo segna, risponde Sebrek. Ripepi da due, di nuovo Sebrek. Ripepi segna il 38-41. F. Romeo in sospensione per il -1 della Lumaka. Sebrek sempre da tre. F. Romeo avvicina i suoi. (42-44). Fallo tecnico a coach Geri. Barrile realizza il libero. Fallo antisportivo della Lumaka, Geri chiama Time Out. Barrile sbaglia il libero. (42-46). Tecnico a Sebrek. Rugolo realizza il libero (43-46) a 2:30 dal termine. Sebrek segna do sotto. Si va all’ultimo quarto sul 43 a 48.

ULTIMO QUARTO

Barrile da tre. Ouro Bagna fa uno su due. Sebrek schiaccia per il +11 neroarancio. (43-54). Viglianisi da sotto. Molti errori da parte di entrambe le compagini. Viglianisi aumenta il vantaggio neroarancio. (43-58). Laganà subisce fallo, sbaglia entrambi i libero a 5:10 dal termine. Vigliani subisce fallo, realizza entrambi. F. Romeo realizza in sospensione. Rugolo da tre per il -12 della Lumaka. Barrile penetra segna e si prende un libero che sbaglia. (49-62). Laganà subisce fallo ne mette due. Ouro Bagna da tre, risponde F.Romeo dalla lunga distanza. Sebrek subisce fallo, ne mette un solo. Il match finisce sul punteggio di 54 a 66 a favore della Pallacanestro Viola Supporters Trust.