SiViaggia incorona il lungomare Falcomatà tra i più belli d'Italia

Il web magazine SiViaggia, dedicato al turismo, ha stilato una lista dei lungomare più belli d'Italia. Nella top 10 figura anche quello di Reggio Calabria.

Chi ama viaggiare sa bene dove cercare informazioni e suggerimenti per esplorare e scoprire nuove mete in tutto il mondo. Uno dei portali più gettonati è il magazine SiViaggia che, qualche giorno fa, ha pubblicato una classifica dei lungomare più belli dello Stivale. Posti dall'indicibile bellezza da visitare almeno una volta nella vita.

"Passeggiare godendo di una meravigliosa vista mare è un vero privilegio, un momento rilassante per scaricarsi dalle fatiche della giornata, un momento per fare sport con un panorama mozzafiato o, semplicemente, per staccare la spina, anche in famiglia. Abbiamo scelto per voi 10 lungomare tra i più i belli d'Italia, luoghi incantevoli e per passeggiate uniche".