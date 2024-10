L’Università Mediterranea accoglie gli studenti delle Scuole calabresi

Martedì 6 e mercoledì 7 marzo 2018 l’Università Mediterranea è pronta ad accogliere gli studenti iscritti e registrati in piattaforma per l’evento dal titolo “Giornate aggiuntive di esperienze laboratoriali della Mediterranea riservate alle classi quinte”, previsto nell’ambito del Percorso di alternanza scuola Lavoro anno 2017/18.

Partito lo scorso anno in via sperimentale, come Primo Progetto pilota in Italia, approvato dal Miur ed avviato in via sperimentale in Calabria, vede il coinvolgimento di 28 istituti e 800 alunni provenienti dalle scuole che hanno aderito all’iniziativa.

Un percorso di grande valore, che porta gli studenti degli istituti superiori a vivere da vicino, in prima persona, l’’esperienza della vita universitaria, alla scoperta delle più interessanti opportunità, con simulazioni, attività nei laboratori, incontri di alto profilo e lavori di gruppo.

Un esempio di collaborazione virtuosa tra istituzioni primarie, sperimentato per la prima volta lo scorso anno e preso a modello anche sul resto del territorio italiano, quale importante connessione tra scuola, università e mondo del lavoro. Alla precedente edizione hanno preso parte 800 alunni di 29 scuole della provincia di Reggio Calabria per 1300 ore complessive di formazione.

Nelle due giornate programmate saranno ben 1.600 gli studenti iscritti e regolarmente registrati in piattaforma, grazie all’interesse riscontrato per l’iniziativa, alla quale hanno aderito gli Istituti, ma anche scuole esterne alla Rete.

Per motivi logistici siamo stati costretti a chiudere le iscrizioni in piattaforma, con rammarico per coloro che, a causa della scadenza temporale, non hanno potuto iscriversi, ma con la promessa, considerato l’enorme gradimento dell’iniziativa, di riproporlo al più presto.

Per i precitati motivi non sarà possibile consentire la presenza di studenti non ricompresi nell’allegato elenco.

Martedì 6 marzo e mercoledì 7 marzo 2018 tutte le strutture dell’Università Mediterranea sono aperte per accogliere le classi quinte degli Istituti della Rete, suddivisi nei giorni così come di seguito descritto:

Il programma delle due giornate è il seguente:

AREA ARCHITETTURA:

Aula Quaroni, cittadella Universitaria, ore 9.30: “50 anni di Architettura a Reggio Calabria. La tua sfida al futuro.”, a cura del dipartimento DARTE.

Aula Quaroni, cittadella Universitaria, ore 11.00: “Dal territorio all’architettura: capire per progettare.”, a cura del dipartimento PAU.

AREA AGRARIA:

Aula Magna Dipartimento di Agraria, ore 9.30: “Agricoltura, foreste, alimenti, parliamone …” a cura del dipartimento di Agraria.

AREA INGEGNERIA:

Aula Magna Dipartimenti di Ingegneria, ore 9.30: “Come i sogni e le idee prendono forma: un viaggio attraverso i laboratori di ingegneria della mediterranea.”, a cura dei Dipartimenti DIIES e DICEAM.

AREA GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA:

Aula Magna Quistelli, presso Lotto D, cittadella Universitaria, ore 9.30: “Diritti umani ed uso del web.”, a cura del dipartimento di Giurisprudenza.

Aula Magna Quistelli, presso Lotto D, cittadella Universitaria, ore 11.00: “Nuovi modi per fare impresa ed europrogettazione”, a cura del Dipartimento di Economia.

Le scuole partecipanti garantiranno la presenza obbligatoria di almeno un tutor scolastico per ogni area di interesse scelta.