Maccarrone Abbigliamento: la classe e lo stile al tempo dei saldi.

-di Laura Maria Tavella. Anche a Reggio Calabria, dal 7 Luglio è tempo di saldi e Citynow.it non poteva mancare all’ appuntamento stagionale dei consigli sugli acquisti.I capi must del momento, a prezzi scontatissimi, li trovi solo da Maccarrone, boutique per uomo con i migliori brand: Boglioli, Pt01, Pt05, Tagliatore, Barrett, Sonrisa, Etiqueta negra, Aquarama, Tramarossa, Dimattia, Jeordie’s, Camplin, Up to be e moltissimi altri!In più Maccarrone, oltre ad un abbigliamento di qualità, offre un servizio di sartoria su misura, avvalendosi dell’opera di un maestro sarto con consegna entro 20 giorni.La classe e lo stile di Maccarrone lo trovi solo a Reggio Calabria, in Via Gebbione, 9/CVisita il sito e scopri le collezioni P/E 2014!