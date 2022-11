Il 'tinder dei trasporti' Macingo protagonista a Rai3. Furfaro: 'La Calabria punti sul digitale' - VIDEO

Macingo protagonista a 'Tgr Mezzogiorno Italia'.

La nota trasmissione di Rai 3 ha dedicato un servizio alla giovane startup calabrese.

L'azienda, specializzata nel trasporto di merce di grandi dimensioni, che oggi punta a conquistare il mercato europeo, è diretta dal reggino Samuele Furfaro.

C'è chi viene da Bergamo, chi da Roma e chi lavora in smart working. La sede di Macingo si trova a Polistena, nella zona industriale, tra l'Aspromonte ed il mare.

"La nostra specializzazione consiste nel trasportare merce ingombrante o voluminosa - spiega l'amministratore e co-founder ai microfoni RAI Samuele Furfaro - Auto, moto, traslochi, barche e prodotti dell'industria. Aiutiamo tutti coloro che devono effettuare il trasporto e i trasportatori che hanno ancora spazio a bordo. E come Tinder, anche noi mettiamo in contatto le persone. In questo caso, chi deve trasportare con i trasportatori".