Reggio, Madiscool presenta la nuova linea 'Made in south Italy'

La linea Madiscool per l’estate 2022 si fa "in tre" con: Amuri, Le Origini e Limited Edition

In una serata evento venerdì 27 maggio è stata presentata la nuova linea della giovane casa di moda “Madiscool” che ha voluto intitolarla “Made in South Italy” per rimarcare che anche nella nostra terra si può costruire un percorso di qualità.

La linea Madiscool per l’estate 2022 diventa pertanto: Amuri, Le Origini e Limited Edition. T-shirt selezionate, rigorosamente di cotone organico, multi vestibilità ed immagini attuali si sono fatte in tre per accompagnare e soddisfare le esigenze casual di tutti.