Maesano eletto presidente Assocomuni, Versace: ‘Profilo ideale per rilanciare la Locride’

Vincenzo Maesano, sindaco di Bovalino, è stato eletto presidente della Comunità dei sindaci della Locride. Chi ha sostenuto in modo convinto Maesano è il sindaco metropolitano Carmelo Versace, che ai microfoni di CityNow sottolinea: ‘Era necessaria questa elezione per ricompattare 42 comuni che erano senza una guida da parecchi mesi. Le ultime settimane sono trascorse in attesa di individuare un profilo unitario, così non è stato e ci sono stati più candidati.

Ho creduto fortemente in Maesano -evidenzia Versace- perchè credo sia il profilo adatto per rilanciare la locride. E’ un amministratore capace, dalle posizioni moderate simili a quelle che io stesso rappresento a livello nazionale, anche se non si tratta di un tesserato di Azione o Italia Viva’.

Il territorio della locride è vasto, ricco di potenzialità ma al contempo con numerose problematiche da affrontare. La sanità è probabilmente il più importante, con migliaia di cittadini che spesso per curarsi devono spostarsi altrove, perché i diritti più elementari vengono loro negati.

L’ospedale di Locri vive da anni una condizione di precarietà, la Casa della Salute di Siderno potrebbe fungere da raccordo del sistema sanitario ma da troppo tempo si attende la realizzazione di un progetto di vitale importanza.

‘Per noi si trattava della prima vera sfida politica, siamo riusciti ad ottenere un risultato importante e che probabilmente è anche il termometro del lavoro che stiamo portando avanti in questi mesi’, afferma Versace. Il sindaco metropolitano f.f. illustra quali saranno i primi appuntamenti sul tavolo che vedrà il neo eletto Maesano quale interlocutore privilegiato al tavolo tra Città Metropolitana e la locride. ‘Nell’immediato c’è la volontà di sedersi e fare il punto sui fondamentali finanziamenti del Pnrr destinati ai 42 comuni della locride. In questi mesi non ho avuto un interlocutore fisso e questo ha comportato delle difficoltà, adesso ci sarà la possibilità di avere un dialogo più costante e proficuo grazie all’elezione di Maesano. Le prime sfide da affrontare? Senza dubbio la sanità e il tema rifiuti, due note dolenti da troppo tempo per la locride’, evidenzia Versace.

Non solo problemi ed emergenze, il vasto territorio della locride esprime anche eccellenze e potenzialità da sviluppare, e che erano state inserite nel ‘contenitore’ allegato alla candidatura quale Capitale della cultura 2025, riconoscimento poi andato ad Agrigento.