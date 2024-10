Maestri pasticceri d’Italia sotto i riflettori a Palazzo Alvaro

“Il Panettone secondo Caracciolo”, competizione d’alta pasticceria, dopo il grande successo della prima edizione che si è svolta a Napoli, approda a Reggio Calabria, portando in riva allo Stretto i più grandi Maestri pasticceri della Penisola.

Grande visibilità al territorio metropolitano effetto primo dell’iniziativa fortemente voluta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e dal Delegato al Tursimo e Spettacolo Demetrio Marino, con un risvolto altrettanto importante: riflettori accesi sull’artigianato e sui prodotti locali.

Ed è proprio la splendida location di Palazzo Alvaro ad ospitare la manifestazione che, oltre ad essere stata occasione di attenzione nei confronti del nostro territorio, ha il merito di aver messo in luce un settore che va rivalutato e valorizzato: l’artigianato, con particolare riguardo, nel caso specifico, al settore della pasticceria.

Una iniziativa importante sotto tanti punti di vista: in un’ottica di forte richiamo turistico, come in chiave culturale, essendo l’arte pasticcera un’attività strettamente legata alla nostra antica tradizione, ma anche, e soprattutto, in chiave economica, di indotto, e in termini di preziosa opportunità lavorativa in un periodo di grande crisi occupazionale. Questa manifestazione è stata, inoltre, una vera e propria vetrina, ulteriore opportunità per far emergere le professionalità, grandi eccellenze del settore, che ci pregiamo di avere su tutto il territorio metropolitano.

Tante le sfaccettature positive, dunque, legate alla competizione, alla quale Palazzo Alvaro ha fatto da elegante cornice accogliendo artisti della pasticceria provenienti da tutta l’Italia.

La manifestazione si è resa possibile grazie all’organizzazione dell’ Apar che ha portato in riva allo stretto la bella (e buona) competizione.

“Siamo soddisfatti del successo dell’iniziativa – ha affermato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – e siamo pronti ad accogliere simili ed ulteriori proposte dell’Associazione utili per potenziare il settore e promuovere attività di richiamo turistico”.