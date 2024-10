Saccomanno (Lega): ‘Non possiamo ignorare l’allarme lanciato da Gratteri’

“Con lucidità il Procuratore Nicola Gratteri ha lanciato un evidente allarme sulla possibilità che i fondi del PNRR possano essere intercettati dalla criminalità organizzata, che sta già ragionando su come appropriarsene, precisando che questa non usa più aggressioni violente o altro, ma ha una capacità penetrativa nelle istituzioni che governa sia per paura e sia per corruzione”.

Così il commissario regionale della Lega commenta le parole del procuratore di Catanzaro che proprio ai nostri microfoni ha dichiarato nel corso della presentazione del suo ultimo libro a Reggio Calabria:

“Le mafie non uccidono più, non rubano le macchine e non sparano alle serrande dei negozi. Lo fanno solo quando è assolutamente necessario perché hanno la possibilità di corrompere. Oggi un funzionario o un impiegato, facilmente, per duemila euro, mette la firma dove non dovrebbe metterla”.

Saccomanno a questo proposito commenta: