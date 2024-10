Gratteri a Reggio Calabria: “La politica è mediazione, io sono abituato a comandare”

Nicola Gratteri a Reggio Calabria. Il Procuratore, fresco di possibile riconferma a Catanzaro in attesa dal Plenum del Csm, ha presentato il suo ultimo libro ‘Complici e Colpevoli’ in un incontro che si è tenuto a Porto Bolaro.

“Tutto è ancora in ballo, non è certa ma possibile la conferma a Catanzaro. Io ho fatto anche domanda per la Procura di Milano, poi sarà il Csm a decidere. La politica ? Non sono abituato a mediare ma a comandare, come impone la mia professione. Per coordinare un gruppo bisogna essere veloci anche nel dare i comandi, la politica invece è mediazione”, le parole di Gratteri.