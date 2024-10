Mallamaci: ‘Motta torna a splendere grazie ai suoi cittadini’

Il nostro parroco, don Gianni, con quanti gravitano intorno alla chiesa, ha organizzato, tra il 21 ed il 26 luglio le Mottiadi: il paese è stato suddiviso in 6 contrade che, in un clima di assoluta festa e solidarietà, si contenderanno il palio.

I giochi previsti sono i più svariati, dal calcio balilla umano alla gara di abilità culinaria. Ma, osserva Mimmo Mallamaci, prima ancora che inizi la “competizione”, tutto il paese è in fermento, si riscontra un continuo pullulare di iniziative: in ogni “ruga” e angolo si incominciano a intravedere ornamenti in tema con il nome assegnato a ciascuna contrada.

In questo clima, nei giorni scorsi, i cittadini mottesi hanno spontaneamente lucidato e portato a nuovo, con una pulizia straordinaria, ogni via. Abbiamo avuto quindi la rappresentazione di una comunità attiva che, se si sente coinvolta, partecipa e lo fa nel miglior modo possibile. Centinaia di sacchi neri sono stati riempiti con erbe, sterpaglie e terriccio raccolti in questa particolare opera che da lustri le amministrazioni succedutesi non sono riuscite a garantire.

Questo fantastico senso civico dimostrato, che denota quanto, ognuno di noi, ami il proprio paese, va tutelato e incentivato. Sarebbe bello che l’attuale amministrazione garantisse con la semplice gestione ordinaria il mantenimento di queste condizioni create, con amore e passione, da ogni singolo cittadino.