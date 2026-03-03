Reggio: anziano colto da malore, muore in strada

Un malore improvviso in pieno centro città. Un anziano, cardiopatico, è morto pochi minuti fa, in strada, a Reggio Calabria dopo essersi accasciato per strada nei pressi dell’istituto “De Blasi”.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe accusato un malore, le sue condizioni sono apparse subito gravi. È scattata la richiesta di aiuto e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118: i sanitari, stando a quanto appreso, sarebbero giunti in pochi minuti dalla segnalazione. Avviate immediatamente le manovre di soccorso e rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Poco dopo, infatti, è stato constatato il decesso.

Diversi passanti si sono fermati, visibilmente scossi dall’accaduto, assistendo ai soccorsi in strada nella speranza che tutto potesse andare per il meglio, ma così non è stato.

Sul luogo dell’accaduto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito e per ricostruire con precisione quanto avvenuto.