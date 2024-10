Maltempo in Calabria, al via la conta dei danni. Oliverio: “Chiediamo lo stato di emergenza”

Così il Presidente Oliverio al termine di una domenica di grande impegno per tutto il sistema di protezione civile.

“Sin dalle prime ore della giornata, sono rimasto in costante contatto con il dirigente ed i funzionari della U. O. A. Protezione Civile per seguire l’evoluzione degli eventi che hanno messo a dura prova molte aree della Calabria. Ho comunque potuto verificare come le amministrazioni locali abbiano adottato correttamente le procedure di emergenza attivando i presidi di monitoraggio ed intervento, riuscendo a gestire le varie situazioni garantendo la pubblica incolumità. Prendiamo atto che al momento si sono registrati nella nostra regione danni a cose, ma fortunatamente solo disagi per le persone.