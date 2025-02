Maltempo in Calabria: sospesa la circolazione ferroviaria e chiusa la SS182 per frana

Treni sospesi e viabilità compromessa per frane e allagamenti. Rete Ferroviaria Italiana al lavoro per il ripristino

A causa del maltempo che in queste ore sta interessando la Calabria, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido e, sulla Ionica, fra Catanzaro Lido e Soverato.

Lavori di ripristino e sospensione prolungata fino a domani

Per il perdurare delle forti piogge, che rallentano i lavori di ripristino della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la sospensione della circolazione proseguirà fino alla mattinata di domani.

Riprogrammazione del servizio ferroviario e bus sostitutivi

È in atto una riprogrammazione del servizio ferroviario, con corse bus e modifiche degli orari, che possono comportare anche un aumento dei tempi di percorrenza in relazione alle condizioni delle strade.

Frana sulla SS182 “Delle Serre Calabre”

Temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, per una frana, la strada statale 182 “Delle Serre Calabre”, dal km 80,200 al km 88,900 a Petrizzi (Catanzaro).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.