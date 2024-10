Il maltempo flagella la Calabria: crolla ponte a Maida e strade interrotte

Il personale e i mezzi Anas sono impegnati ininterrottamente dalle prime ore di questa mattina per garantire la viabilità sulla rete stradale in gestione, colpita dal maltempo delle ultime ore, in particolare nella zona del Catanzarese.

Le eccezionali condizioni meteo avverse che dalla serata di ieri stanno interessando la Regione hanno provocato l’interruzione di due viabilità a causa dell’acqua proveniente dai terreni e dalle strade circostanti.

Sulla statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, è esondato il fiume Amato, invadendo i campi e raggiungendo la statale all’altezza del km 381,000, rendendola al momento intransitabile.

Sulla statale 280 ‘Dei Due Mari’, all’altezza del km 2,700, a causa delle abbondanti piogge, l’acqua proveniente dai terreni circostanti ha invaso la complanare provinciale, raggiungendo e allagando il tratto della 280 e determinando un grave danno al corpo stradale.

Al momento è stato riaperto il tratto della SS280 dal km 8,200 al km 7,800 a Feroleto Antico, mentre rimane interdetto il tratto dal km 0,000 al km 3,300.

I veicoli diretti in autostrada vengono deviati all’uscita svincolo Lamezia Terme sud al km 3,300 della SS 280 (località Palazzo), proseguendo su Via Martiri delle Foibe, Ex SS109, e rientrando in autostrada allo svincolo di Lamezia.

I veicoli diretti a Catanzaro vengono deviati all’uscita autostradale Lamezia Terme sud, proseguendo su Ex SS109, Via Martiri delle Foibe, e rientrando allo svincolo di Lamezia Terme sud (località Palazzo).

Anas sta intervenendo in coordinamento con gli enti interessati per risolvere il problema alle opere idrauliche di raccolta e smaltimento che, a causa delle abbondantissime piogge, non sono state in grado di gestire l’afflusso delle acque, portando all’allagamento delle sedi stradali.

Un ponte stradale che attraversa un torrente è crollato in conseguenza delle forti piogge, nei pressi di Maida, uno dei comuni più colpiti dall’ondata di maltempo del Catanzarese, ora parzialmente isolato e attualmente raggiungibile solo dall’uscita di Vena di Maida sulla Statale 280 ‘Dei Due Mari’.

Fortunatamente, non si registrano danni alle persone poiché al momento del cedimento non transitavano veicoli.

Il comune di Maida è tra i più devastati dell’area, con frane, smottamenti, alberi caduti e colate di fango. I vigili del fuoco sono al lavoro dalla tarda serata di ieri e hanno tratto in salvo, in alcuni casi caricandoli in spalla, alcuni automobilisti rimasti in panne all’interno delle loro auto quasi invase dall’acqua.

Allagamenti e sgomberi di abitazioni si sono registrati anche a Maida, nel Catanzarese, un comune parzialmente isolato e attualmente raggiungibile solo dallo svincolo di Vena di Maida della Statale 280 ‘Dei Due Mari’.

Le piogge intense della notte e delle prime ore di oggi, particolarmente concentrate sulla zona dell’istmo catanzarese, hanno provocato l’esondazione di un torrente, le cui acque, cariche di fango e detriti, hanno invaso la sede stradale, rendendo necessaria la chiusura dell’arteria.

Molte altre strade interne sono attualmente inagibili per frane e smottamenti.

Danni consistenti si registrano nelle zone periferiche del paese, dove l’acqua ha allagato i piani bassi di alcune abitazioni. I residenti erano stati fatti allontanare per precauzione. Il personale tecnico del comune, attualmente retto da un commissario prefettizio, sta effettuando una ricognizione dei danni.