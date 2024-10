Maltempo a Villa, Caronte&Tourist: ‘Ottimo lavoro della squadra di pronto intervento’

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto stamattina sui piazzali d’imbarco a Villa San Giovanni dalla nostra squadra di pronto intervento che è riuscita, operando in condizioni estremamente difficili, a ridurre al minimo possibile i tempi d’imbarco e i disagi per i nostri passeggeri”.

Caronte & Tourist parla così dell’emergenza scattata stamattina nell’area portuale di Villa, a causa della piena di un torrente che ha trascinato verso il mare tonnellate di fango e detriti invadendo anche i piazzali d’imbarco e rallentando pesantemente le normali operazioni di traghettamento.

“La squadra di pronto intervento che abbiamo formato tre anni fa, operativa h24 in caso di emergenze, ha dato anche stavolta una ottima prova di sé. Dieci uomini e tre bobcat hanno lavorato senza sosta per tutta la mattina, per rispristinare la normalità. A loro va il nostro più sincero e sentito ringraziamento” – conclude la nota di Caronte & Tourist.