Maltempo in Calabria, arriva la perturbazione 'Poppea'

Oggi allerta gialla per il maltempo in quattro regioni d'Italia: Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. E mentre sembra chiudersi il fronte maltempo al Sud con l'allontanamento del ciclone Apollo rischia di aprirsene un altro al Nord, con l'arrivo oggi della perturbazione Poppea: la tempesta di Halloween porterà piogge in Val d'Aosta, Piemonte e Liguria. Pioggia e temporali, allerta gialla in Sardegna Ponte di Ognissanti sotto il segno del maltempo in Sardegna.

Piove dalle prime ore del mattino in quasi tutta l'Isola e la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico a causa della piogge e temporali per la giornata di oggi che proseguirà fino alla mezzanotte.