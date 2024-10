Maltempo, nuova allerta meteo della Protezione Civile

Ancora maltempo sulle regioni meridionali. Dal tardo pomeriggio di oggi – indica un’allerta meteo della Protezione civile – ci saranno precipitazioni sparse, anche a carattere di temporale di forte intensità, su Basilicata e Puglia, specialmente sui settori ionici. Possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata per oggi allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Sicilia centrale ed orientale e sui bacini della Calabria sud-orientale; allerta gialla, invece, su Abruzzo, Basilicata, Puglia, bacini costieri della Campania e sul resto delle aree di Calabria e Sicilia. Allerta arancione, inoltre, per la giornata di domani, sui bacini della Calabria di Sud-Est e sulla Puglia meridionale; allerta gialla, infine, su Sicilia, Calabria scentro-settentrionale, Basilicata ionica e sui bacini adriatici della Puglia.