Maltempo a Reggio Calabria: strade allagate, alberi caduti e tanti disagi – FOTO

La situazione dei vari Comuni della provincia di Reggio Calabria non è delle più rosee. Ecco le foto dei danni riportati a causa del maltempo

Prosegue l’attività di monitoraggio da parte della Prefettura di Reggio Calabria per verificare la situazione nei vari Comuni colpiti dal maltempo. Tante anche le segnalazioni che arrivano da parte dei lettori riguardanti per lo più la costa ionica.

MONTEBELLO IONICO

A Montebello ionico si sono registrati diversi allagamenti delle strade costiere, in una di queste un automobilista rimasto in panne è stato soccorso dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri e dalla Polizia locale ed è stato richiesto l’intervento anche dei sanitari del 118 , per un inizio di ipotermia.

La situazione è abbastanza complicata anche nella frazione di Saline, dove l’acqua ha sommerso le principali strade costringendo gli abitanti a rimanere chiusi in casa o, quasi, a non potervi fare ritorno come documentato da alcune persone del luogo attraverso un video che ha fatto il giro del web.

All’altezza di Bovalino la linea ferrata è stata interrotta per detriti, nella giornata di ieri dalle ore 16.48 alle ore 18.00. La situazione non è stata delle migliori neanche a Bova Marina dove le mareggiate hanno causato gravi danni alle strade adiacenti.

MELITO PORTO SALVO

Criticità si sono riscontrate anche nel Comune di Melito Porto Salvo. A causa del maltempo di ieri, il lungomare dei Mille risulta gravemente danneggiato in diversi punti. Il marciapiede è crollato così come la ringhiera.

(Foto instagram di @batchecco)

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Protezione Civile dei vari Comuni su tutta la Città metropolitana in particolare nei territori costieri dove si sono verificati diversi danni a causa delle mareggiate.

Anas autostrade ha diramato un avviso per gli automobilisti, nei pannelli a messaggio variabile, dove viene sconsigliato il transito dei veicoli telonati, furgonati e caravan tra gli svincoli di Scilla e Reggio Calabria, per il vento forte.